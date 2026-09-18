Efkan Ala, Özbekistan ve Pakistan büyükelçileriyle AK Parti merkezinde görüştü

Efkan Ala, Özbekistan ve Pakistan büyükelçileriyle AK Parti merkezinde görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Ala, sosyal medya paylaşımında ziyaretlerinden dolayı iki büyükelçiye teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştü.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid ile partisinin genel merkezinde bir araya geldiğini belirtti.
Efkan Ala, ziyaretlerinden dolayı Haydarov ve Junaid'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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