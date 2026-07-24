Eflani'de Balkon Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
79 yaşındaki Niyazi E., balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay inceleniyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde, üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Candaroğulları Mahallesi Yalacık Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın üçüncü katında oturan Niyazi E. (79) balkondan düştü.
Yakınları tarafından Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Niyazi E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Niyazi E'nin, Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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