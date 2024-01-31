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Karabük'ün Eflani ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Karabük'ün Eflani ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Karabük\'ün Eflani ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde karla mücadele ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı. Belediye ekipleri, caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı. Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, hafta sonu kar yağışının etkili olduğunu belirterek, ekiplerin karları toplayarak dereye boşalttığını söyledi.

31.01.2024 13:59
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Karabük'ün Eflani ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Eflani Belediyesi karla mücadele ekipleri, beyaza bürünen ilçede vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede hafta sonu kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Ekiplerin, caddelerde biriken karları toplayarak dereye boşalttığını vurgulayan Ertuğrul, "Bize düşen, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran çalışmayı yapmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'ün Eflani ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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