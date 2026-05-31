Eflani'de Mehter Eşliğinde Gelin Alma Merasimi

Karabük'ün Eflani ilçesinde mehter takımı eşliğinde gelin alma merasimi yapıldı.
Damat Halil Çınar, ilçe merkezinde mehter marşları eşliğinde gelinin evine kadar yürüdü.
Mehteran takımının bayrak ve sancak da taşıdığı gelin alma merasimi, gelin evinin önünde sona erdi.
Çevredekilerin ilgiyle takip ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
