Eflani\'de Samanlık Yangını

Karabük'ün Eflani ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bozarmut Mahallesi'nde Sadık ve Ahmet Demir'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eflani Oman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.
