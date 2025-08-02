Karabük'ün Eflani ilçesinde hareket eden traktörü durdurmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.
Saçak köyünde Y.D'nin (77), garajdan çıkarmak istediği traktör, el freninin çekili olmaması nedeniyle ilerlemeye başladı.
Hareket eden traktörü durdurmak isteyen Y.D. düşerek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Eflani'de Traktör Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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