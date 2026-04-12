"Efsanelerle İpek" Sergisi, Afyonkarahisar'da Sanatseverlerle Buluştu

12.04.2026 12:33  Güncelleme: 13:51
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Efsanelerle İpek' sergisi, Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. 12 kadim ipek efsanesini ve Eskişehir'de doğan 13'üncü hikayeyi sanatla harmanlayan sergi, 17 Nisan 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ESMEK Midas İpek Evi tarafından hazırlanan "Efsanelerle İpek" sergisi, Bursa'nın ardından Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerle buluştu.

Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Efsanelerle İpek" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, ipeğin tarih boyunca önemli bir üretim değeri taşıdığını belirterek, "İpek böcekçiliği Anadolu'nun kültürel ve ekonomik mirası açısından büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlar geleneksel üretim kültürünün yaşatılmasına katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ın zaferin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olduğu kadar Frigya'nın da kalbi olduğunu vurgulayan Köksal, şu ifadelere yer verdi:

"Bu topraklar, Kral Midas'ın efsanelerinin doğduğu topraklardır. Ama bu sergide bize anlatılan çok daha derin bir şey var. Asıl değer, dokunduğumuz şeyde değil; ona kattığımız emekte, anlamda ve ruhtadır. Bazı ilçelerimizde yapılan ipek böcekçiliği, bu toprakların üretim hafızasının önemli bir parçasıdır. Bugün bu sergiyle birlikte aslında şunu da hatırlıyoruz: Bu Anadolu toprakları üretmeyi bilir. Bu topraklar emeği bilir."

Programda konuşan Ünlüce ise kültür ve sanatın şehirlerarasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. 2017 yılında bu yolculuğa başladıklarını belirten Ünlüce, "Midas İpek Evi'ni kurarak kozadan iplik üretimine ve atölyelerimizde ipek dokumaya başladık. ESMEK kurslarımız kadınlarımıza bu alanda eğitimler verdi. Zamanla ipek üretimi büyüdü ve Midas İpek Evi, Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde önemli bir değer haline geldi. Bu sergiyi özellikle kadın belediye başkanlarının olduğu şehirlerde tanıtmak istedik. Burcu Başkanımızın ev sahipliği bizim için çok kıymetli" dedi.

Dünyanın farklı coğrafyalarında anlatılan 12 kadim ipek efsanesi ile Eskişehir'de doğan 13'üncü hikayeyi sanatla buluşturan sergide, yalnızca ipek malzeme kullanılarak farklı tekstil teknikleriyle hazırlanan eserler yer alıyor. Sergi, ipeğin sabrını, zarafetini ve üretim sürecini sanat aracılığıyla görünür kılarken, ipeğin tarihsel ve kültürel yolculuğunu ziyaretçilere aktarıyor.

İpeğin efsanelerle anlatılan yolculuğunu sanatla buluşturan "Efsanelerle İpek" sergisi, 17 Nisan 2026 tarihine kadar Afyonkarahisar Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Advertisement
