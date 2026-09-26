Efteni Duatlonu öncesi 230 sporcu Düzce Gölyaka'da kuş gözlem kulesine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efteni Duatlonu öncesi 230 sporcu Düzce Gölyaka'da kuş gözlem kulesine çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efteni Duatlonu öncesi 230 sporcu Düzce Gölyaka\'da kuş gözlem kulesine çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gölyaka'da yarın startı verilecek Efteni Duatlonu öncesi 23 ilden 230 sporcu, Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti. Gölyaka Kültür Park'ta yarış kitleri dağıtılan sporcular, göl çevresini gezerek iskeleden manzarayı kaydetti ve kuş gözlem kulesine çıktı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Efteni Duatlonu öncesinde sporcular, Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Sporcular, Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Belediyesinin organizasyonuyla yarın startı verilecek Efteni Duatlonu öncesi Gölyaka Kültür Park'ta bir araya geldi.

Yarışlar öncesinde sporculara kullanacakları kitler dağıtıldı.

Kafile daha sonra yarış parkuru çevresinde yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti'ne doğru yola çıktı.

Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan gölün çevresini gezen sporcular, iskeleden bölgedeki eşsiz manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gölün hemen kenarında bulunan iskeledeki tesiste dinlenen sporcular, kuş gözlem kulesine de çıkarak bölgedeki manzarayı yüksekten izleme fırsatı buldu.

Bünyesinde 2024'te 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Kaynak: AA
GölyakaGüncelÇevreYaşamDüzceDoğaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak Başbakanı ez-Zeydi BM’de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Kadın trafik polisi arızalanan midibüsü tek başına itti Kadın trafik polisi arızalanan midibüsü tek başına itti
Putin’den Ukrayna ve Avrupa açıklaması: Seçim günkü saldırı olmasa masaya oturacaktık Putin'den Ukrayna ve Avrupa açıklaması: Seçim günkü saldırı olmasa masaya oturacaktık
Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti
18 bin köy çocuğuna eşeğiyle kitap taşıyan gurbetçi: “Ruhum bu ülkede“ 18 bin köy çocuğuna eşeğiyle kitap taşıyan gurbetçi: "Ruhum bu ülkede"
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
19:33
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
16:59
İran’ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump’tan net yanıt
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt
16:53
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
15:54
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 19:40:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Efteni Duatlonu öncesi 230 sporcu Düzce Gölyaka'da kuş gözlem kulesine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei