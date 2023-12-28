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Efteni Kuş Cenneti'nde Gölcük Temizliği - Son Dakika
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Efteni Kuş Cenneti'nde Gölcük Temizliği

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Kuş Cenneti'nde, göl yüzeyini kaplayan sazlıklar ve sucul bitkiler temizleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile Efteni Gölü'nün biyoçeşitliliği korunmaya çalışılıyor.

Efteni Kuş Cenneti\'nde Gölcük Temizliği
28.12.2023 - 16:47,
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 35'i kalıcı olmak üzere yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Kuş Cenneti'ndeki göl yüzeyini kaplayan sazlıklar ve diğer sucul bitkiler temizleniyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı binlerce kuş gözlemcisi ve doğaseveri ağırlayan, göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan Efteni Gölü'nde biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göl yüzeyinin temizliğine yönelik çalışma yürütülüyor.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve iskele mevkisinde çalışan ekipler, temizleme aracı yardımıyla gölün yüzeyini sazlık ve sucul bitkilerden arındırıyor.

Kaynak: AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Gölyaka, Düzce, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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