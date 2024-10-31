Ege Belediyeler Birliği Başkanı'ndan Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ege Belediyeler Birliği Başkanı'ndan Kayyum Atamasına Tepki

Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanmasını halkın iradesine saldırı olarak nitelendirerek, yargının siyasete alet edilmesine karşı olduklarını belirtti.

31.10.2024 11:35  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını "halkın iradesine saldırı" olarak değerlendirdi.

Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ege Belediyeler Birliği olarak İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof.Dr. Ahmet Özer'in dün sabah erken saatlerde evinde gözaltına alınmasını, ardından tutuklanmasını ve Esensurt Belediyesi'ne kayyum atılmasını kaygı, üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Ahmet Başkan, Adalet Bakanlığı'nın verdiği "Temiz Kağıdı"nı alarak 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne katılmış, Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu (Yüzde 49.04-227.608) alarak seçilmiştir. Seçimlerin üzerinden henüz 7 ay geçmişken yapılan operasyonu halkın iradesine saldırı olarak görüyoruz.

Ege Belediyeler Birliği olarak; yargının siyasete alet edilmesini kabul etmiyoruz. Yargı sopasını siyaseti dizayn etmede kullanılmasını son derece tehlikeli olarak görüyoruz. Seçimle gelen, seçimle gitmelidir. Halkın tercihlerine saygı duymayanlara, halk iradesini göz ardı edenlere bir kez daha sesleniyoruz; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hukuk ve adalet herkes için gereklidir. Yargı kimsenin elinde tutacağı sopa, yargı mensupları da kimsenin emir eri değildir, olmamalıdır. Yargı asla siyasallaştırılmamalıdır.Yapılmaya çalışılan bu operasyonu kabul etmiyor, süreci yakından takip ettiğimizi siz değerli halkımıza duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ferdi Zeyrek, Ahmet Özer, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Kayyum, Güncel, Yargı, Hukuk, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Belediyeler Birliği Başkanı'ndan Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:16:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ege Belediyeler Birliği Başkanı'ndan Kayyum Atamasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.