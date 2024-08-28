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Ege Belediyeler Birliği sokak hayvanlarına sahip çıkacak

Ege Belediyeler Birliği Başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek birlik olarak yeni çıkan '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' hakkında birliğin temenni kararlarını açıkladı

"Ötenaziye gerek kalmadan hayvanlarımıza sahip çıkacağız ve onları sahiplendireceğiz"

"Hayvanların bizimle birlikte bir yaşam sürmeleri için gerekli ortamı sağlayacağız"

MANİSA - Ege Belediyeler Birliği Başkanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek birlik olarak yeni çıkan '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' hakkında birliğin temenni kararlarını açıkladı. Başkan Zeyrek ötenaziye tamamen karşı olduklarını ve hayvanları kısırlaştırma ve sahiplendirme yoluyla koruma altına almak istediklerini söyledi.

Ege Belediyeler Birliği Ağustos Ayı Toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi. Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek toplantı sonrası birlik olarak paydaş kurumlarla birlikte '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' hakkında aldıkları temenni kararlarını açıkladı.

"Sokak hayvanlarına sahip çıkacağız"

Ege Belediyeler Birliği olarak '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' hakkında ortak bir çalışma yaptıklarını belirten Ferdi Zeyrek, "Kanunun bize emrettiği şekilde sokak hayvanlarımızı yerinde toplayarak daha sonra kısırlaştırma ve barınma imkanı sağlayacak bütün teknik altyapıları belediyeler olarak sağlamaya çalışıyoruz. Biz bunu yaparken veteriner hekimler odalarını ve hayvansever derneklerini de yanımızda görmek istiyoruz. BU mücadeleyi biz tek başımıza yürüttüğümüzde bazı olumsuz tepkilerle de karşılaşabiliyoruz. Ben nasıl bir vatandaşımızın saçının teline zarar gelmesini istemiyorsam bir tek hayvanın da tüyüne zarar gelsin istemiyorum. Onların bize emanet edildiğini ve bu emanete de tıpkı insanlarımız gibi sokak hayvanlarına da sahip çıkmanın bir görev olduğunun bilincindeyiz. 10 maddelik bir çalışma programı hazırladık. Özellikle sokak canlılarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza bir başlangıç kiti vereceğiz. Bu kitin içerisinde mama, tasma, yatak ve oyuncaklar gibi temel eşyalar olacak. Daha sonra veterinerler odamızla birlikte ücretsiz veya çok cüzi bir ücret alınan veterinerlik hizmeti sağlayacağız. Belirli sayıda ücretsiz ve indirimli veteriner muayeneleri, aşılama, kısırlaştırma ve mikroçip hizmeti sunacağız. Evcil hayvanları eğitim kursları açacağız. Yeni evcil hayvan sahiplerine temel itaat, sosyalleşme ve davranış sorunlarıyla başa çıkabilme konusunda yardımcı olabilecek ücretsiz eğitim kursları sağlayacağız. Bilgi ve kaynaklarla ilgili yeni sahiplenen kişilere evcil hayvanların bakımı, beslenme programları, egzersiz ihtiyaçları ve hastalık belirtilerini nasıl tanıyacaklarına yönelik ipuçları içeren bilgilendirme kitapçığı veya çevrimiçi portallardan eğitim desteği sunacağız. Destek hattımız olacak. Yeni evcil hayvan sahiplerine karşılaştıkları zorluklarla ilgili tavsiye veya yardım alabilecekleri bir destek hattı ile özel bir hizmet oluşturmayı düşünüyoruz. Takip programlarımız olacak. Bakımevi personelinin evcil hayvanın yeni ortamına alışıp alışmadığını kontrol etmek ve gerektiğinde ek destek sunmak için bir kaç hafta veya aydan sonra sahiplenen kişilerin iletişime geçeceği bir takip programı oluşturacağız. Sahiplendirme danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Potansiyel sahiplenicilere, yaşam tarzlarına uygun, doğru evcil hayvanları seçmelerine yardımcı olacak ve evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarına tam olarak hazır olmalarını sağlayacak bir ön sahiplendirme danışma hizmeti sunacağız. Evcil hayvan sigortası yapmayı düşünüyoruz. Geçici bir süre için ücretsiz evcil hayvan sigortası veya sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak sahiplenicilere indirimli sigorta seçenekleri sunulacak. Toplu etkinlikler hazırlayacağız. Sahiplenicilerin bir araya gelmelerini, deneyimlerini paylaşmalarına ve profesyonellerden tavsiye almaları için düzenli olarak toplu buluşma etkinleri düzenleyeceğiz. Acil yardım fonlarımız olacak. Özellikle sahiplenenlerin beklenmedik veteriner masraflarıyla başa çıkabilmeleri için acil yardım fonu oluşturacağız. Ege Belediyeler Birliği çatısı altında hem sokak canlılarımıza sahip çıkmak hem de onları sahiplenen vatandaşlarımızın yanında olmak için 10 maddelik bir manifesto hazırladık. Bu 10 maddelik manifestonun çalışmasında hem veteriner hekimler odalarının hem de hayvansever derneklerinin imzası ve onayı bulunmaktadır. Biz bu sorunu paydaşlarımızla birlikte çözmeyi ve vatandaşlarımıza bu konuda farkındalık oluşturabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu kanunun sonunda belki ötenazi deniyor ben onu katletme diye nitelendiriyorum, ötenaziye gerek kalmadan hayvanlarımıza sahip çıkacağız ve onları sahiplendireceğiz. Hayvanların bizimle birlikte bir yaşam sürmeleri için gerekli ortamı sağlayacağız." dedi.

Hazırladıkları 10 maddelik manifestonun bir temenni olduğunu ve ilerleyen zamanlarda bunu bir protokole dökmek istediklerini kaydeden Başkan Zeyrek, bu maddelerini protokole dönüşmesini çok istediklerini söyledi.

Toplantıda konuşan veteriner hekimler odalarının ve hayvansever dernekleri başkanları da yerinde alınmış temenni kararlarını sonuna kadar desteklediklerini ve ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.