Ege Bölgesi Kıyı Çalıştayı İzmir'de Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege Bölgesi Kıyı Çalıştayı İzmir'de Düzenleniyor

29.05.2026 11:36  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Kıyı Kentleri Çalıştay Serisi'nin ikincisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2 Haziran'da düzenlenecek. Çalıştayda kıyıların korunması, kamusal kullanımı ve ekolojik sürdürülebilirliği ele alınacak.

(İZMİR) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından "Kıyı Yönetiminde Güçlenen Yerel Yönetimler" başlığıyla başlatılan Kıyı Kentleri Çalıştay Serisi'nin ikinci buluşması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İzmir'de yapılacak. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki "Ege Bölgesi Kıyı Çalıştayı", kıyı kentlerinin geleceğine ilişkin önemli başlıkları gündeme taşıyacak.

Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda 2 Haziran'da İzmir'de "Ege Bölgesi Kıyı Çalıştayı" düzenleniyor. Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İZDENİZ ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) katkı sunacak. Ege Bölgesi'ndeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri, akademisyenler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda; kıyıların korunması, kamusal kullanımı, ekolojik sürdürülebilirliği ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki rolü çok yönlü olarak ele alınacak.

SORUNLAR MASAYA YATIRILACAK

Kıyı Kentleri Çalıştay Serisi'nin ilk ayağı Akdeniz Bölgesi kıyı kentlerini kapsayacak şekilde Mersin'de düzenlendi. İzmir'de gerçekleştirilecek ikinci buluşmada ise Ege Bölgesi kıyı kentlerine özgü mekansal, yönetsel, ekonomik ve kamusal sorun alanları değerlendirilecek. Çalıştayın temel amacı; Türkiye'de kıyı kentlerinin karşı karşıya olduğu sorunları bölgesel ve ulusal ölçekte ele almak, kıyıların kamusal niteliğini esas alan bütüncül bir kıyı politikası çerçevesinin oluşturulmasına katkı sunmak ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki kapasitesini güçlendirmek olarak tanımlanıyor.

DÖRT TEMATİK BAŞLIKTA ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Çalıştay kapsamında sabah oturumunda açılış konuşmaları ve kıyı alanlarına ilişkin çerçeve sunumlar gerçekleştirilecek. Öğleden sonraki bölümde ise katılımcılar; "Kamusal Kullanım", "Ekoloji ve Dayanıklılık", "Planlama ve Yönetişim" ile "Mavi Ekonomi" başlıklarında oluşturulan tematik çalışma masalarında bir araya gelecek. Atölye çalışmalarında katılımcılar, Ege kıyılarına ilişkin öncelikli sorunları belirleyerek bunları interaktif yöntemlerle haritalandıracak, çözüm önerileri geliştirecek ve politika başlıkları oluşturacak. Çalışmalar sonucunda bölgesel ölçekte somut, karşılaştırılabilir ve veri temelli çıktılar elde edilmesi hedefleniyor.

HEDEF BÜTÜNCÜL KIYI POLİTİKA RAPORU

Kıyı Kentleri Çalıştay Serisi sonunda farklı bölgelerde düzenlenen çalıştaylardan elde edilen sonuçların bir araya getirilmesiyle kapsamlı bir kıyı politika raporu hazırlanacak. Hazırlanacak raporun; kıyıların kamusal niteliğinin korunması, ekolojik sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, planlama ve yetki süreçlerinin geliştirilmesi, mavi ekonomi politikalarının desteklenmesi ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki rolünün artırılması gibi başlıklarda ulusal ölçekte yol gösterici olması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Bölgesi Kıyı Çalıştayı İzmir'de Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:45:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ege Bölgesi Kıyı Çalıştayı İzmir'de Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.