Ege Denizi açıkları için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Ege Denizi açıkları için fırtına uyarısı

Ege Denizi açıkları için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi açıklarında fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

14.02.2024 12:05
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Ege Denizi açıkları için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Denizi açıkları için fırtına uyarısı - Son Dakika

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