Ege Denizi için Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.