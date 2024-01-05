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EGE Denizi'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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EGE Denizi'nde Fırtına Uyarısı

EGE Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğudan başlayarak güneybatıya doğru esmesi ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde etkisini arttırması tahmin ediliyor. Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı.

EGE Denizi\'nde Fırtına Uyarısı
05.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:03
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EGE Denizi'nde, yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına olarak eseceğinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar günü etkisini arttırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtına'nın 8 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler ve bölge halkının dikkatli olması istendi.

Kaynak: DHA
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