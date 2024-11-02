Ege Denizi\'nde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda olası aksamalar meydana gelebileceğini, kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyi, öğle saatlerinden itibaren geneli kuzey ve kuzeydoğudan olmak üzere Ege Denizi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor. 6 ila 8 kuvvetinde olan ve saatte 50-75 km/saat olacak kuvvetli rüzgar uyarısında, ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği açıklandı. Kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.