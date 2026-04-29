29.04.2026 10:29
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin genel kurulunda Halil Gündoğdu, 48 oyla başkanlığa seçildi. Önceki başkan Erkan Zandar, sektörün 3 yıldır ihracat kaybı yaşadığını belirtti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığına Halil Gündoğdu seçildi. Gündoğdu, görevi önceki Başkan Erkan Zandar'dan devraldı. Genel kurulda, 2025 yılında birliğin ihracatının yüzde 62'sini gerçekleştiren 31 firma ödüllendirildi.

Erkan Zandar, dezenflasyon politikasının deri sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Deri sektörü 3 yıldır ihracatta kan kaybediyor. 2026 yılında ayakta kalabilir miyiz bilemiyorum" dedi.

Yeni Başkan Halil Gündoğdu, AB pazarını korurken Afrika, Amerika ve Kuzey Avrupa'ya yönelik ticaret heyetleri düzenleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, Expo Riva Schuh fuarına katılımın süreceğini ve 2027'den itibaren Milano Mipel Fuarı'na güçlü katılım hedeflediklerini belirtti.

Genel kurulda tek aday olan Gündoğdu 48 oyla başkan seçildi. Yönetim kuruluna 10 firma, denetim kuruluna ise 3 firma seçildi. Halil Gündoğdu, 2001'den beri sektörde olup, 2018'den beri birlik yönetim kurulunda ve son 4 yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ödül töreninde birinciliği Lider Deri Ürünleri, ikinciliği Marc Chantal Deri Mamulleri, üçüncülüğü Narinbebe Ayakkabı kazandı. Altın, gümüş ve bronz kategorilerinde toplam 31 firma ödüllendirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

