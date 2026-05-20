Ege Üniversitesi 71. Yaşını Kutladı

20.05.2026 15:30
Ege Üniversitesi, 71. kuruluş yılını törenle kutladı; bilimsel çalışmalar ve ödüller ön plandaydı.

Ege Üniversitesinin (EÜ) kuruluşunun 71. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde düzenlenen törende EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan video izletildi.

EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğunca konser verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ege Üniversitesinin köklü bir çınar olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi'nin 71 yıl boyunca sadece bir eğitim kurumu olmakla kalmadığını ifade eden Kasapoğlu, üniversitenin, ürettiği bilgi, yetiştirdiği donanımlı insan kaynağı ve topluma dokunan projeleriyle Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda her zaman en ön saflarda yer aldığını aktardı.

"Bilimsel üretim kapasitesini daha ileri taşımaktadır"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı da üniversitenin kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Yapay zeka, dijital dönüşüm, sağlık, sürdürülebilirlik, tarım ve mühendislik alanlarında yürütülen araştırmalarla üniversitenin geleceğe katkı sunan önemli merkezlerde biri olduğunu belirten Alcı, şunları kaydetti:

"Günümüz üniversiteleri yalnızca bilgiyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını üreten değil, toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulan, ekonominin güçlü oyuncusu konumundadır. 71 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe ilerleyen üniversitemiz akademik kadrosu, nitelikli öğrencileri ve araştırma altyapısıyla bilimsel üretim kapasitesini her geçen gün daha ileri taşımaktadır. Üniversitemizi hep birlikte uluslararası arenada daha fazla görünen, söz sahibi bir üniversite yapacağımıza yürekten inanıyorum."

İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç'un da katıldığı programda çeşitli dallarda ödül alan sporculara, 40. ve 45. hizmet yılını dolduran idari personele belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

