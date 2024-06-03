Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Mezun Olan Öğrencilere Diplomaları Verildi - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Mezun Olan Öğrencilere Diplomaları Verildi

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi\'nden Mezun Olan Öğrencilere Diplomaları Verildi

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törende, öğrencilere diplomaları verilirken, konuşmalar da yapıldı. Dönem birincisi Özge Güven, çocukların sağlıklı ve yetkin bireyler olarak yetişmesinde sorumluluk alacaklarını vurguladı. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise üniversitenin hedefinin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasıyla bağları güçlü, nitelikli bir eğitim ve araştırma kurumu olmak olduğunu belirtti.

03.06.2024 13:11
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Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan öğrenciler törenle diplomalarını aldı.

Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Dönem birincisi Özge Güven, çocukların sağlıklı ve yetkin bireyler olarak yetişmesinde sorumluluk alacaklarını söyledi.

Dekan Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan ise kalite öncelikli bir eğitim modelini uyguladıklarını dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan da üniversiteyi, yükseköğretim camiasında layık olduğu noktaya taşımak için büyük bir değişim dönüşüm hareketi başlattıklarını kaydetti.

1955 yılından bu yana Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduklarının altını çizen Ersan, "Amacımız, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı sürdürmektir. Ayrıca üreten Türkiye hedefine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan 50 öğrenciye diplomaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Mezun Olan Öğrencilere Diplomaları Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Mezun Olan Öğrencilere Diplomaları Verildi - Son Dakika
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