Eğirdir'de Elma Yüklü Çekici Devrildi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde virajı alamayan elma yüklü çekicinin kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Balkırı köyü mevkisinde meydana geldi. Ümran Hançeroğlu (27), yönetimindeki 73 ABP 842 plakalı elma yüklü çekici, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kovada Kanalı'na devrildi. Kazada sürücü Ümran Hançeroğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,