Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Sevinçbey köyü Bademli Boğazı mevkisinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M.Ç, K.A, H.Ç. ve E.A. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eğirdir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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