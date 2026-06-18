Eğirdir'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Hatice Özbarlas (83) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyü mevkisinde meydana geldi. M.T. (49) yönetimindeki 67 ACY 395 plakalı otomobil ile F.Ç. (61) idaresindeki 32 ACJ 013 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden F.Ç. ile otomobildeki yolcular U.K. (59), E.K. (22), Hatice Özbarlas ve G.K.(55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan Özbarlas, hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.