Eğirdir'de Zincir Marketlere Denetim

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde belediye ekipleri zincir marketlerin manav reyonlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Eğirdir'de bir vatandaşın zincir marketin manav reyonunda karşılaştığı çürük sebze ve meyveleri görüntüleyerek sosyal medyada paylaşması sonrası, belediye ekipleri denetime çıktı. Zabıta Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlerin manav reyonlarını denetledi. Bunun sonucunda çok sayıda markette çürümüş, bozulmuş ve insan sağlığını tehdit edebilecek ürünler tespit edildi. Ekipler, hijyen kurallarına uymayan, son kullanma tarihi geçmiş veya tüketiciye sunulamayacak durumda olan gıda ürünlerini kayıt altına alarak gerekli yasal işlemleri başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Özer, "Amacımız hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve tüketici haklarını korumaktır. Denetimlerde halk sağlığına aykırı ürünler tespit edilmiş ve sorumlu işletmelere idari yaptırımlar uygulanmıştır" dedi.

Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,