Eğirdir Gölü'nde Balık Yok, Yosun Çok - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde Balık Yok, Yosun Çok

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Eğirdir Gölü'ndeki su çekilmesi ve yosunlaşma, balıkçıları zor durumda bırakıyor; çözüm bekleniyor.

21.11.2024 15:10
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Eğirdir Gölü'nde sular çekildi balıkçılar isyan etti: "Balık yerine yosun çekiyoruz"

Gölde yaşanan su çekilmeleri ve yoğun yosunlaşma, balıkçıların ağlarına zarar vermeye başladı, balık yerine yosun çekmeye başladılar

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde yaşanan su çekilmeleri ve göldeki yoğun yosunlaşma, balıkçıları isyan ettirdi. Gölde yıllardır balıkçılık yapan İsmail Hun, "Göldeki otlanma bizi olumsuz etkiliyor. Balık sayısı azalıyor, ağlarımız otlardan dolayı gölden çıkmıyor ve zarar görüyor." dedi.

Türkiye'nin dördüncü en büyük tatlı su rezervi olan Eğirdir Gölü'nde, 15 Kasım itibarıyla kerevit av yasağının başlamasıyla birlikte balıkçılar pinterlerini gölden çıkardı. Ancak balıkçılar, gölde meydana gelen otlanma ve yosunlaşma nedeniyle hem kerevit pinterleri hem de balık ağlarının sıkça zarar gördüğünü belirttiler. Balıkçılar, ekipmanların yüksek maliyetine dikkat çekerek, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini ve yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini ifade etti.

"Göldeki su çekilmesi ve yoğun yosunlaşma nedeniyle çok zorlanıyoruz"

Babasıyla birlikte balıkçılıkla uğraşan Birsu Hun, "Ben üniversite öğrencisiyim ve birkaç günlüğüne Eğirdir'e tatile geldim. Babamla sürekli göle balığa çıkıyoruz. Yazın kerevit, kışın ise balık avlıyoruz. Ancak bu sene göldeki su çekilmesi ve yoğun yosunlaşma nedeniyle çok zorlanıyoruz. Göldeki yosunlar balıkların azalmasına sebep oluyor ve kerevitlerin de nesli tükeniyor. Bu durumun artık çözülmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Malzemelerimiz çok pahalı ve bu durum işlerimizi daha da zorlaştırıyor."

Birsu Gün'ün babası balıkçı İsmail Hun ise, "Eğirdir Gölü'müz aslında çok güzel bir yer. Ancak suyun çekilmesi ve göldeki otlanma bizi olumsuz etkiliyor. Balık sayısı azalıyor, ağlarımız otlardan dolayı gölden çıkmıyor ve zarar görüyor. Malzemelerimiz çok pahalı ve bu durum işlerimizi daha da zorlaştırıyor. Gölün eski haline dönmesi için bir an önce önlem alınması gerekiyor. Yoksa Eğirdir Gölü tamamen yok olabilir. Çözüm üretilmesini bekliyoruz" dedi.

"Yosunlar nedeniyle bu sepetleri çekmekte zorlanıyoruz"

40 yıldır Eğirdir Gölü'nde balıkçılık yapan, ekmeğini gölden çıkaran ve gölün bu kadar çekildiğini hiç hatırlamadığını söyleyen Balıkçı Hüseyin Boyekin: "40 yıldır bu gölde balıkçılık yapıyorum ama bu kadar ciddi bir su çekilmesi görmedim. Bilinçsiz sulama nedeniyle göl suyu hızla tükeniyor. Balıkçılık yapmak artık çok zor. Yaklaşık 5 bin sepetimiz var, ancak yosunlar nedeniyle bu sepetleri çekmekte büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu durum bizi maddi ve manevi olarak çok zorluyor."

Balıkçılar, Eğirdir Gölü'nde yaşanan sorunların çözülmesi için acil önlemler alınmasını talep ediyor.

Eğirdir Gölü\'nde Balık Yok, Yosun Çok
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'nde Balık Yok, Yosun Çok - Son Dakika

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