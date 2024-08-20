Eğirdir Gölü'nde Su Kirliliği Martı Popülasyonunu Azaltıyor - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde Su Kirliliği Martı Popülasyonunu Azaltıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde aşırı kirlilik ve su seviyesinin azalması birçok su canlısının yaşamında çeşitli sorunlara neden oluyor. Göldeki su kalitesinin azalması, biyolojik çeşitliliğinin azalmasına neden olmaktadır.

20.08.2024 22:11
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Eğirdir Gölü su kirliliği martı popülasyonunu azaltıyor

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici:

" Eğirdir Gölü'nün su kalitesinin giderek azalması, biyolojik çeşitliliğinin azalmasına neden oluyor "

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde aşırı kirlilik ve su seviyesinin azalması birçok su canlısının yaşamında çeşitli sorunlara neden oluyor. Eğirdir Gölü çevresi ve su kirliliğinin birçok canlı için tehlikeli olabileceğini söyleyen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici "Göldeki su kalitesinin giderek azalması, biyolojik çeşitliliğinin azalmasına neden olmaktadır" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta'nın da içme suyunun bir kısmının karşılandığı Eğirdir Gölü aşırı kirlilik ve kuraklıkla karşı karşıya. Gölde son yıllarda yaşanan bu kuraklık ve kirlilik sonucunda gerek su hacminde gerekse biyolojik çeşitliliği kayıplara uğratmasının yanı sıra göl çevresinde yaşayan canlıları da etkilemektedir. Eğirdir Gölü su kalitesinin azalmasının, göl çevresinde yaşayan canlı türlerin azalmasına bağlı olduğunu vurgulayan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici "Gölün ve denizlerin de süsü olan bildiğimiz o bembeyaz güzel martıların da yaşamını diğer canlar gibi zora sokmaktadır. Martılar bildiğiniz gibi etçil organizmalardır ve göldeki balıklarla beslenirler ama ne yazık ki gölde balığın kalmayışı martıların beslenmesinde çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Gölün bir çok kesimlerinde çok yoğun bir şekilde gelişme gösteren su bitkileri makroskobik ve mikroskobik su bitkilerinin çok aşırı bir şekilde artışı gölde su kalitesini olumsuz etkilemekte canlıların oksijensiz kalmasına da neden olmaktadır. Göl üzerinde kümeler halinde su bitkilerinin koparak geldiği de görülmektedir ve martılar ise bunların üzerinden besin bulmaya çalışmaktadırlar" dedi.

"Göldeki su kalitesinin giderek azalması, biyolojik çeşitliliğinin azalmasına neden olmaktadır"

Yapılan araştırmalar sonucunda kıyıda biriken yosunların arasında ölü balık yavrularının da biriktiğini vurgulayan Dr. Kesici "Martılar bu ölen balıkları yiyebilmektedirler fakat burada gölde çok yoğun bir şekilde suyun içerisinde bulunan mikroskobik organizmalar olan siyona bakterilerin aşırı bir şekilde artış göstermesi gölün suyundan, besininden yararlanan martılar içinde çok tehlikeli olmaktadır. Çünkü bakteriler bütün canlılarda önemli hastalıklara neden olan etmenlerin başında gelmektedir. Bu sebeple martıların olumsuz bir şekilde etkilenmesi söz konusudur. Aynı zamanda burada bulunan kirlilik unsuru oluşan besinlerin de siyona bakteri sularında martılar tarafından dışkılarıyla veya diğer yöntemleriyle, martıların portör olarak kullanılan taşınması da tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Göl çevresinde daha önceki yıllara nazaran çok daha az martıların yer aldığını görmekteyiz aynı zamanda bu martı popülasyonunun da giderek sayısının azalmasına neden olacaktır. Çünkü göldeki su kalitesinin giderek azalması, biyolojik çeşitliliğinin azalması ve martıların da besin bulamamasına ve bunların da üreme ve çoğalmalarında önemli bir etken olabileceği gibi sağlıklar açısından da çok tehlikelidir" açıklamalarında bulundu.

Dr. Erol Kesici konuşmasının devamında gölün dip çamurunun temizlenmesi ve bilinen bilimsel yöntemlerle gölün eski durumuna dönüştürülmesinin sağlanabileceğini ve gölden aşırı su alımının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Isparta, Eğirdir, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'nde Su Kirliliği Martı Popülasyonunu Azaltıyor - Son Dakika

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