Eğitim-Bir-Sen, akademisyenlerin mali ve özlük haklarına ilişkin rapor yayımladı

Eğitim-Bir-Sen, akademisyenlerin mali ve özlük haklarına ilişkin araştırmaların yer aldığı raporunu yayımladı.
Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, akademisyenlerin mali ve özlük hakları alanında yaşanan sorunlarına yönelik tespitleri ve çözüm önerilerini içeren "Akademisyenlerin Mali Hakları Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalar Raporu: Tespitler ve Talepler" başlıklı rapor hazırladı.
Raporda, Türkiye'de bulunan devlet yükseköğretim kurumlarındaki mevcut veriler ile Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'deki üniversitelerde görev yapan yükseköğretim elemanlarına ilişkin veriler incelendi ve Türkiye'deki durumun hukuki boyutu da ele alındı.
Yükseköğretim Tazminatı ve Akademik Teşvik Ödeneği gibi bazı ilave gelir kalemleri ihdas edilmesine rağmen akademisyen ücretlerinin olması gereken seviyenin altında kaldığı aktarılan raporda, öğretim elemanlarının mali haklarına ilişkin sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi.
Raporda, uluslararası göstergeler incelendiğinde, Türkiye yükseköğretim sisteminin önemli ölçüde öğretim elemanı ihtiyacının olduğu kaydedildi.
"Akademisyen maaşlarının yükseltilmesi gerekmektedir"
Bazı meslek gruplarının aldıkları maaşların çeşitli göstergeler oluşturularak analiz edildiği ve akademik personel maaşlarının asgari ücret karşısında daha fazla değer kaybına uğradığı değerlendirmesine yer verilen raporda, "Hem tespit edilen hak kayıplarının telafisi hem de akademik alanda personelin ihtiyacını karşılaması ve aynı zamanda akademik faaliyetlerde bulunarak ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkıda bulunması için akademisyen maaşlarının yeniden güncellenerek yükseltilmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.
Dünyada maaş verilerine bakıldığında, akademisyenlikte deneyimin önemli bir kriter olduğunun gözlemlendiği belirtilen raporda, "Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de ve Fransa'da akademik personelin sahip olduğu deneyim üzerinden maaşları da değişmektedir. Türkiye'de ünvanlar içerisinde kıdemler arasındaki maaş farklılıklarının diğer ülkelere göre az olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye'de de akademisyenlik mesleğini icra edenlerin deneyim esaslı maaşlarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir." denildi.
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