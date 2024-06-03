Eğitim-Bir-Sen Başkanı: Öğretmenlik Meslek Kanunu yetersiz - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Başkanı: Öğretmenlik Meslek Kanunu yetersiz

Eğitim-Bir-Sen Başkanı: Öğretmenlik Meslek Kanunu yetersiz

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ihtiyaçları karşılamadığını ve kapsamının dar tutulduğunu belirterek, kanunun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Selöz, kanuna ilişkin önerilerini açıkladı.

03.06.2024 15:09
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Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yetersiz olduğunu öne sürdü.

Selöz, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ihtiyaçları karşılamadığını, kapsamının dar tutulduğunu söyledi.

Kanunun şiddete yaptırım içeren, tüm eğitimcileri memnun edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Selöz, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak bir kanun önerisi hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığına, TBMM Başkanlığına ve Meclis'te grubu bulunan partilerin yöneticilerine sunmuştuk." dedi.

Selöz, kanuna ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

"Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır. Birinci dereceye gelen bütün memurlar için 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, memurluğa sınavsız geçişin önü açılmalıdır. İptal edilen toplu sözleşme ikramiyesine çözüm üretilmelidir. Kamudaki şeflerin maaş dezavantajları giderilmelidir."

Kaynak: AA

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