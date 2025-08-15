Eğitim-Bir-Sen'den 1 Günlük İş Bırakma İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eğitim-Bir-Sen'den 1 Günlük İş Bırakma İlanı

15.08.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen, zam tekliflerine tepki olarak Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Yönetim Kurulu, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında sunulan ikinci zam teklifini protesto etmek için Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu ilk teklif, eğitim çalışanları arasında büyük hayal kırıklığı oluşturmuş; yeni teklif ise yaşanan hayal kırıklığını derinleştirmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının haklı taleplerinin hayata geçirilmesi için emek ve üretimden gelen gücünü kullanma kararı almıştır. Karar gereği, bugün itibarıyla 81 ilde halka açık alanlarda eylem çadırları kurulacak ve sendika yöneticilerimiz ile üyelerimiz, eylem çadırlarında nöbet tutacaktır. 18 Ağustos 2025 tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Aynı gün 81 ilden gelen üyelerimizin katılımıyla sendika genel merkezimizden yürüyüş başlatılacak ve saat 14.30'da Ankara Anadolu Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen'den 1 Günlük İş Bırakma İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı
’Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü’ iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama 'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beşiktaş’tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 19:40:28. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen'den 1 Günlük İş Bırakma İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.