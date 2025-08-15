Eğitim-Bir-Sen'den 1 Günlük İş Bırakma İlanı

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Yönetim Kurulu, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında sunulan ikinci zam teklifini protesto etmek için Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu ilk teklif, eğitim çalışanları arasında büyük hayal kırıklığı oluşturmuş; yeni teklif ise yaşanan hayal kırıklığını derinleştirmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının haklı taleplerinin hayata geçirilmesi için emek ve üretimden gelen gücünü kullanma kararı almıştır. Karar gereği, bugün itibarıyla 81 ilde halka açık alanlarda eylem çadırları kurulacak ve sendika yöneticilerimiz ile üyelerimiz, eylem çadırlarında nöbet tutacaktır. 18 Ağustos 2025 tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Aynı gün 81 ilden gelen üyelerimizin katılımıyla sendika genel merkezimizden yürüyüş başlatılacak ve saat 14.30'da Ankara Anadolu Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yapılacaktır" denildi.