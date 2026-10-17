Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubede İbrahim Akar yeniden başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubede İbrahim Akar yeniden başkan seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No\'lu Şubede İbrahim Akar yeniden başkan seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Akar, Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçildi. Ali Güven Uygulama Oteli'nde düzenlenen kurulda, sendikaların haklı olanın yanında yer alması ve eğitim çalışanlarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İbrahim Akar yeniden başkanlığa seçildi.

Ali Güven Uygulama Oteli Davet Salonu'nda düzenlenen genel kurulda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, sendikaların hak ve adaleti gözeten bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Sendikaların güçlünün değil, haklı olanın yanında yer almasının önemine değinen Kaya, bu tutumun cesaret gerektirdiğini ifade etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise eğitimin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, eğitimcilerin ve hak mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akar da sendikal faaliyetleri yalnızca üye sayısı ve özlük haklarıyla sınırlı görmediklerini belirterek, eğitim çalışanlarının sorunlarını yerinde dinlediklerini ve çözüm için çalıştıklarını kaydetti.

Dört yıllık görev süresinde okulları ziyaret ederek üyelerle bir araya geldiklerini aktaran Akar, eğitim çalışanlarının haklarını savunmayı ve meslektaşlarına destek olmayı önemsediklerini dile getirdi.

Genel kurul, tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Ali GüvenEskişehirEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
13:12
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde
Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 13:28:42. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubede İbrahim Akar yeniden başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei