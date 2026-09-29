Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Sarı, Tokgöz'ü ziyaret edip dileklerini iletti - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Sarı, Tokgöz'ü ziyaret edip dileklerini iletti

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Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Sarı, Tokgöz\'ü ziyaret edip dileklerini iletti
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Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti. Sarı, yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve aileler için hayırlı olmasını diledi; Tokgöz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitim-Bir Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti.

Sarı, ziyarette, yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tokgöz ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Muhammet SarıGiresunEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Sarı, Tokgöz'ü ziyaret edip dileklerini iletti - Son Dakika
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