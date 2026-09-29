Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Sarı, Tokgöz\'ü ziyaret edip dileklerini iletti

Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Sarı, Tokgöz'ü ziyaret edip dileklerini ilettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti. Sarı, yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve aileler için hayırlı olmasını diledi; Tokgöz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Eğitim-Bir Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti.
Sarı, ziyarette, yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tokgöz ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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