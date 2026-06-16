Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen Mağduriyetleri Görülmeli - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen Mağduriyetleri Görülmeli

16.06.2026 13:28
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Ali Yalçın, mülakat ve özel sektör mağduru öğretmenler için hakların verilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlere yönelik orantısız müdahalelerin yanlış olduğunu belirterek, "Mağduriyet görülmeli, hakları bir an önce verilmelidir. Meslektaşlarımızın, mesleğin onurunu hiçe sayan uygulamalara maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin hak arayışıha ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Hak arama mücadelesine saygı gösterilmeli; öğretmenlerimizin mesleki onur ve saygınlığı korunmalıdır. Özel okullarda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının geliştirilmesi, kamuda çalışan öğretmen kadar mali haklara sahip olması gerektiğini bugüne kadar defaatle dile getirdik. Yine mülakat mağduru öğretmen adaylarının sesine kulak verilmesi ve olumsuz sonuçların telafisi için hukuk yardımı başta olmak üzere her türlü desteği verdik."

Nerede bir haksızlık görmüş isek itiraz etmeye, hakkın tesisi için çalışmaya devam ediyoruz. Hak sahiplerinin, mağdurların, bu haklı davalarının siyaset malzemesi yapılması ne kadar yanlış ise seslerinin duyulması için destek olma gayretinde olanlara orantısız müdahale edilmesi de o derece yanlıştır. Sorumluluk sahibi herkesin, toplum vicdanında kabulü mümkün olmayan her türlü davranıştan kaçınması elzemdir. Özel okul öğretmenlerimizin özlük hakları ve emek mücadelesini destekliyor, mülakat mağduru öğretmen adaylarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Mağduriyet görülmeli hakları bir an önce verilmelidir. Hak arama mücadelesine saygı gösterilmesi çağrımızı bir kez daha tekrarlıyor; meslektaşlarımızın, mesleğin onurunu hiçe sayan uygulamalara maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ali Yalçın, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen: Öğretmen Mağduriyetleri Görülmeli - Son Dakika

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