Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinde Ferruh Topuz görevi Bülent Kaya'ya devretti - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinde Ferruh Topuz görevi Bülent Kaya'ya devretti

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Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinde Ferruh Topuz görevi Bülent Kaya\'ya devretti
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Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu'nda emekliye ayrılan Ferruh Topuz görevi Bülent Kaya'ya devretti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 68. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şair ve eski Tekirdağ Milletvekili Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 68. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüceer, mesajında, Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk edebiyatında önemli izler bıraktığını belirtti.

Beyatlı'nın Tekirdağ'ın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:

"Kültürel mirasımızın zenginliğini dizelerinde yaşatan, 'Üç Kemaller Diyarı' Tekirdağ'ımızın değerlerinden, Türk edebiyatının usta şairi ve eski Tekirdağ Milletvekilimiz Yahya Kemal Beyatlı'yı, vefatının 68. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kaleme aldığı ölümsüz eserleriyle edebiyatımızda derin izler bırakan Yahya Kemal'in kıymetli mirası, nesiller boyunca yaşamaya devam edecektir."

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinde görev değişimi

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurula Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay da katıldı.

Genel kurulda, emekliye ayrılan Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz görevini Bülent Kaya'ya devretti.

Açıklamada, Topuz'a sendikal faaliyetlere sunduğu hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, görevi devralan Kaya'ya başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiYahya Kemal BeyatlıCandan YüceerKültür SanatTekirdağGüncelSon Dakika

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