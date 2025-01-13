Eğitim Bir-Sen Tokat'ta Temsilcilerle Toplandı - Son Dakika
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Eğitim Bir-Sen Tokat'ta Temsilcilerle Toplandı

Eğitim Bir-Sen Tokat\'ta Temsilcilerle Toplandı

Eğitim Bir-Sen, Tokat'ta iş yeri temsilcileriyle eğitim toplantısı düzenledi.

13.01.2025 14:47
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Eğitim Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube tarafından iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı yapıldı.

Şube yönetimince, Tokat Merkez, Artova, Almus, Niksar, Sulusaray, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde bulunan iş yeri temsilcileriyle bir otelde 150 kişiyle bir araya gelinerek temsilciler eğitiminin ilki gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aydın, Tokat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Emeğimize, ekmeğimize, haklarımıza, özgürlüklerimize, onurumuza, medeniyet davamıza sahip çıkarken, 'birlikte üretelim, hakça bölüşelim' anlayışıyla erdemli, adil ve medeniyet değerleriyle şekillenmiş sendikal duruşun merkezi olduk. Sendikacılıktaki ehliyetimiz, sözlerimizdeki tutarlılık ve samimiyetimiz, medeniyet davasına dair aidiyetimizle hem kamu görevlilerinin hem de milletimizin desteğine mazhar olduk. Sendikacılığımızın ve sendikal mücadelemizin merkezinde 'insan', referans noktasında ise 'medeniyet değerlerimiz' yer alıyor." dedi.

Şube Başkanı Şaban Ceylan ise "Zirveden yeni ufuklara çıkılan bu kutlu yolculukta hakkın ve haklının yanında yer alarak mücadelemize devam ediyoruz. Tüm üyelerimizin her türlü sorun, öneri ve eleştirilerini dikkate alarak ortaya somut bir şeyler koyma kararlılığındayız. Bu manada siz iş yeri temsilcilerimiz bizlerin uç beylerisiniz. Sendikacılık koordineli yapılırsa başarı elde edilebilir. Birbirimize yük olarak değil sorunlarımızın yükünü alarak çözüm bularak büyüyeceğiz. O yüzden sizin varlığınız bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, Aydın, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Bir-Sen Tokat'ta Temsilcilerle Toplandı - Son Dakika

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