Eğitim Birliği Sendikası'ndan Bakan Tekin'e Ziyaret

Memur-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Bakan Tekin'i ziyaretinde, eğitim ve bilim çalışanlarının mali ve özlük haklarının geliştirilmesi için toplu sözleşme masasına taşıdıkları teklifleri paylaştı.

Yalçın, kariyer basamakları sürecinin sağladığı haklardan mahrum kalan şube müdürleri, ilçe müdürleri, il müdür yardımcıları, müfettişler, araştırmacı ve uzmanlar başta olmak üzere eğitim yöneticilerinin yaşadığı problemlere değinerek, bunların giderilmesine yönelik teklifler ve gerekçelerini aktardı.

Mazerete bağlı yer değişikliği talepleri yerine getirilemeyen öğretmenler için il emri uygulamasını yerinde ve değerli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Yalçın, bu konuda Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Yalçın, Tekin'e ayrıca iller arası yer değişikliği başvuruları, kontenjan yetersizliği nedeniyle karşılanamayan öğretmenlerin yeni başvuru hakkı taleplerini de iletti.

Bakanlık tarafından yaklaşık 37 bin öğretmenin yararlanacağı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanlarına ilişkin duyuruya çıkılmasının oluşturduğu memnuniyeti de paylaşan Ali Yalçın, "Milli Eğitim Akademisi'nin Kurumsal Rolü" başlıklı raporu Tekin'e takdim etti.

Ziyarette Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da yer aldı.