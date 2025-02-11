Eğitim Bütçesinde 900 Milyon Dolar Kesinti - Son Dakika
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Eğitim Bütçesinde 900 Milyon Dolar Kesinti

ABD'de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden 900 milyon dolar kesinti yapıldı, tepkiler sürüyor.

11.02.2025 23:46
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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) kararıyla, Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrencilerin akademik gelişimini izleyen Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) bütçesinden 900 milyon dolar kesinti yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulan DOGE, kurumlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Associated Press'in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, DOGE, Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan IES'in bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yaptı.

Bakanlık İletişim Stratejisi yetkilisi Madison Biedermann, yaptığı açıklamada, kesintinin "birincil çalışmalarını etkilemeyeceğini" ancak feshedilen sözleşmelerin "hassas iş bilgileri içerdiğini" ifade etti.

Eğitim firmalarını bir araya getiren koalisyon "Knowledge Alliance"ın Başkanı ve Üst Yöneticisi Rachel Dinkes ise "yıkıcı" diye nitelediği kesintilerin ters etki oluşturacağını söyledi.

Dinkes, "Öğrenci sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olan tek bağımsız ajansın dizlerini kırmak saçmalık. Eğitim, ABD ekonomisini besleyen ekonomik motorudur." ifadesini kullandı.

Senato Tahsisat Başkan Yardımcısı Washington eyaleti Demokrat Senatörü Patty Murray, kamu eğitim kalitesinde olası uzun vadeli sonuçları olacağını savunduğu kesintiye karşı çıktığını bildirdi.

Karara tepki gösteren öğrenci hakları savunucularının da bütçe kesintilerinin, ABD'nin ulusal eğitim sisteminin "hesap verebilirliğine zarar verebileceği" uyarısında bulunduğu belirtildi.

DOGE'nin X hesabı paylaşımlarında 89 sözleşme ile 29 eğitim hibesinin feshedildiği bildirildi.

ABD geneli öğrencilerin akademik ilerleyişi ile federal programların etkinliğini periyodik izleyen IES, ülkenin eğitim sisteminin sağlığı konusunda merkezi bilgi kaynağı kabul ediliyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

Kaynak: AA

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