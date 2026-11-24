(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimizin hak ettiği itibarı gördüğü, emeğinin karşılığını aldığı ve mesleğinin onuruna yakışır koşullarda görev yaptığı bir eğitim sistemi için mücadelemiz sürecek" açıklamasını yaptı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayasıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimizin hak ettiği itibarı gördüğü, emeğinin karşılığını aldığı ve mesleğinin onuruna yakışır koşullarda görev yaptığı bir eğitim sistemi için mücadelemiz sürecek. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımla."