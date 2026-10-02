Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri için MEB'e norm kadro başvurusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri için MEB'e norm kadro başvurusu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri için MEB\'e norm kadro başvurusu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin norm kadro sorunu için MEB'e başvurdu. Sendika, sınıf bölünmesi ve grup oluşturmada alt sınırın 20 öğrenci olmasını, ders saatlerinin keyfi azaltılmamasını ve norm kadroyu engelleyen uygulamaların denetlenmesini talep etti.

(ANKARA)- Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin norm kadro mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Sendika, derste sınıfların bölünmesi ve grup oluşturulması için alt sınırın 20 öğrenci olarak belirlenmesini, ders saatlerinin keyfi biçimde azaltılmasının önlenmesini ve norm kadro oluşmasını engelleyen uygulamaların denetlenmesini istedi.

Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin yaşadığı norm kadro sorunları ve dersin uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Sendikanın açıklamasında, Teknoloji ve Tasarım dersinin öğrencilerin problem çözme, üretme, tasarım odaklı düşünme ve uygulamalı becerilerini geliştirmeyi amaçladığı, grup çalışması ve etkin katılım gerektirdiği belirtildi. Sınıfların bölünmesine ilişkin mevcut 25 öğrenci sınırının dersin pedagojik yapısıyla her zaman örtüşmediği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Özellikle 24 öğrencili sınıflarda dahi grup oluşturulamaması, dersin uygulamalı niteliğini zayıflatmakta; bunun yanında ders yükünün azalmasına bağlı olarak Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle sınıf bölünme ve grup oluşturma alt sınırının okul yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmadan, açık ve standart bir düzenlemeyle 20 öğrenci olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"ÖĞRETMENLERİN NORM KADRO GÜVENCESİNİ ZEDELEMEKTE"

Özellikle imam hatip ortaokullarında Teknoloji ve Tasarım ders saatlerinin seçmeli ders uygulamaları gerekçe gösterilerek azaltıldığı yönünde sahadan bildirimler alındığını belirten sendika, bazı okullarda ders yükünün idareciler tarafından üstlenilmesi nedeniyle branş öğretmenleri için norm kadro oluşmadığını bildirdi. Açıklamada, "Teknoloji ve Tasarım ders saatlerinin idari tercihlerle azaltılması ve ders yükünün mevzuata aykırı şekilde kullanılması, öğretmenlerin norm kadro güvencesini zedelemekte ve eğitim-öğretim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir" denildi.

ÜLKE GENELİNDE STANDART UYGULAMA TALEBİ

Bakanlığa yapılan başvuruda, grup oluşturma ve sınıf bölünme alt sınırının 20 öğrenci olarak belirlenmesi ve uygulamanın okul yönetimlerinin inisiyatifinden çıkarılarak ülke genelinde standart hale getirilmesi istendi. Özellikle imam hatip ortaokullarında ders saatlerinin keyfi biçimde azaltılmasının önüne geçilmesi ve idarecilerin ders yükü üzerinden norm kadro oluşmasını engelleyen uygulamalarının denetlenerek önlenmesi talep edildi.

Sendika, açıklamasında, "Eğitim Gücü Sen olarak, Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin norm kadro güvencesinin korunması ve dersin pedagojik yapısına uygun koşullarda yürütülmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
SendikaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Netanyahu’dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:22
Montella’ya hayatının şoku Bursa’dan sonra Belçika’da da aynısını yaşadı
Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 00:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri için MEB'e norm kadro başvurusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei