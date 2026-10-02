Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri için MEB\'e norm kadro başvurusu yaptı

(ANKARA)- Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin norm kadro mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Sendika, derste sınıfların bölünmesi ve grup oluşturulması için alt sınırın 20 öğrenci olarak belirlenmesini, ders saatlerinin keyfi biçimde azaltılmasının önlenmesini ve norm kadro oluşmasını engelleyen uygulamaların denetlenmesini istedi.

Eğitim Gücü Sen, Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin yaşadığı norm kadro sorunları ve dersin uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Sendikanın açıklamasında, Teknoloji ve Tasarım dersinin öğrencilerin problem çözme, üretme, tasarım odaklı düşünme ve uygulamalı becerilerini geliştirmeyi amaçladığı, grup çalışması ve etkin katılım gerektirdiği belirtildi. Sınıfların bölünmesine ilişkin mevcut 25 öğrenci sınırının dersin pedagojik yapısıyla her zaman örtüşmediği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Özellikle 24 öğrencili sınıflarda dahi grup oluşturulamaması, dersin uygulamalı niteliğini zayıflatmakta; bunun yanında ders yükünün azalmasına bağlı olarak Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle sınıf bölünme ve grup oluşturma alt sınırının okul yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmadan, açık ve standart bir düzenlemeyle 20 öğrenci olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"ÖĞRETMENLERİN NORM KADRO GÜVENCESİNİ ZEDELEMEKTE"

Özellikle imam hatip ortaokullarında Teknoloji ve Tasarım ders saatlerinin seçmeli ders uygulamaları gerekçe gösterilerek azaltıldığı yönünde sahadan bildirimler alındığını belirten sendika, bazı okullarda ders yükünün idareciler tarafından üstlenilmesi nedeniyle branş öğretmenleri için norm kadro oluşmadığını bildirdi. Açıklamada, "Teknoloji ve Tasarım ders saatlerinin idari tercihlerle azaltılması ve ders yükünün mevzuata aykırı şekilde kullanılması, öğretmenlerin norm kadro güvencesini zedelemekte ve eğitim-öğretim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir" denildi.

ÜLKE GENELİNDE STANDART UYGULAMA TALEBİ

Bakanlığa yapılan başvuruda, grup oluşturma ve sınıf bölünme alt sınırının 20 öğrenci olarak belirlenmesi ve uygulamanın okul yönetimlerinin inisiyatifinden çıkarılarak ülke genelinde standart hale getirilmesi istendi. Özellikle imam hatip ortaokullarında ders saatlerinin keyfi biçimde azaltılmasının önüne geçilmesi ve idarecilerin ders yükü üzerinden norm kadro oluşmasını engelleyen uygulamalarının denetlenerek önlenmesi talep edildi.

Sendika, açıklamasında, "Eğitim Gücü Sen olarak, Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin norm kadro güvencesinin korunması ve dersin pedagojik yapısına uygun koşullarda yürütülmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.