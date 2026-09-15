Eğitim Gücü Sen ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevi için eylem kararı aldı - Son Dakika
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Eğitim Gücü Sen ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevi için eylem kararı aldı

Eğitim Gücü Sen ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevi için eylem kararı aldı
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Eğitim Gücü Sen, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlere haftada birden fazla verilen ve ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevi için eylem kararı aldı. Sendika, üyelerinin talepleri doğrultusunda bu görevi yerine getirmemelerini kararlaştırırken söz konusu uygulamanın angarya niteliğinde olduğunu değerlendirdi.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlere haftada birden fazla verilen ve ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevine ilişkin eylem kararı aldı. Sendika, üyelerinin talepleri doğrultusunda söz konusu görevi yerine getirmemelerini kararlaştırdı.

Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu, öğretmenlere haftada birden fazla verilen ve karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevine ilişkin eylem kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, üyelerin isteklerine bağlı olarak ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevini yerine getirmemelerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Öğretmenlerin ek çalışma yükü oluşturan nöbet görevlerinin karşılıksız şekilde artırılmasını ve emeğin ücretlendirilmeden çalıştırılmasını kabul etmiyoruz" denildi.

Eğitim Gücü Sen, ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevinin "angarya niteliğinde" olduğunu değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Gücü Sen ücret ödenmeyen ikinci nöbet görevi için eylem kararı aldı - Son Dakika

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