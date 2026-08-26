Eğitim-İş: 2026 Sınav Sonuçları Hatalı - Son Dakika
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Eğitim-İş: 2026 Sınav Sonuçları Hatalı

Eğitim-İş: 2026 Sınav Sonuçları Hatalı
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Eğitim-İş, 2026-MEB-AGS sonuçlarının yanlış açıklandığını ve sistemin sorunlu olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Eğitim-İş, sonuçlarının yanlış açıklandığı iddia edilen 2026-MEB-AGS'ye ilişkin, "Öğretmenlerin önüne yeni bir sınav, yeni bir eleme ve yeni bir bekleme süreci koyan bu sistemin ne kadar sorunlu yürütüldüğü, 2026 Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçlarında bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Eğitim-İş Genel Merkezi'nden, sonuçlarının yanlış açıklandığı iddia edilen 2026-MEB-AGS'ye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınav binasına giriş için belirlenen saati birkaç saniye geçiren adaya dahi hiçbir esneklik tanımayan, başvuru işlemlerindeki en küçük eksikliğin bütün sorumluluğunu yükleyen ÖSYM, yüz binlerce öğretmenin puanını yanlış hesaplamıştır. Adaydan her kurala eksiksiz uymasını isteyen bir sınav kurumu, 2026 yılında yapılan sınavı 2025 yılının soru dağılımıyla değerlendirmiş; sonuçları gerekli kontrolleri yapmadan açıklamış, hata adaylar tarafından fark edilince de sistemi erişime kapatmıştır. Böylesine ağır bir kurumsal ciddiyetsizlik, birkaç cümlelik teknik açıklamayla geçiştirilemez.

Buradaki sorumluluk yalnızca ÖSYM'ye de yüklenemez. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme ve istihdam sistemini Milli Eğitim Akademisi üzerinden yeniden kurmuş; üniversite mezunu öğretmenlerin geleceğini bu sınavın sonucuna bağlamıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo, ÖSYM'nin hesaplama hatası kadar MEB'in kurduğu Akademi modelinin öğretmenleri nasıl kırılgan, belirsiz ve denetimsiz bir sürece mahkum ettiğini de göstermektedir.

Milli Eğitim Akademisi gündeme geldiği ilk günden bu yana bu yapıya itiraz ediyoruz. Çünkü eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmenleri yeniden 'öğretmen olmaya hazırlama' iddiasıyla kurulan Akademi; üniversitelerin öğretmen yetiştirme işlevini aşındıran, diplomayı değersizleştiren ve öğretmen istihdamını Bakanlığın siyasi ve idari denetimine daha fazla bağlayan bir yapıdır. Öğretmenlerin önüne yeni bir sınav, yeni bir eleme ve yeni bir bekleme süreci koyan bu sistemin ne kadar sorunlu yürütüldüğü, 2026 Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçlarında bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır."

Kaynak: ANKA

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