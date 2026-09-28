Eğitim-İş, deprem tazminatında kapsam dışı ilçeler için açtığı davayı kazandı - Son Dakika
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Eğitim-İş, deprem tazminatında kapsam dışı ilçeler için açtığı davayı kazandı

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Eğitim-İş, deprem tazminatında kapsam dışı ilçeler için açtığı davayı kazandı
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Eğitim-İş, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası bazı ilçelerde görev yapan kamu personelinin tazminat ve artırımlı fazla çalışma ücretinden yararlandırılmamasına ilişkin davayı kazandı. Danıştay 12. Dairesi, 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'ndaki eksik düzenlemeyi iptal etti.

(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında deprem bölgesindeki kamu personeline ödenen tazminat ve artırımlı fazla çalışma ücretinden bazı ilçelerde görev yapan kamu çalışanlarının yararlandırılmamasına ilişkin açılan davayı kazandıkları belirtildi.

Eğitim-İş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs 2023 tarihli ve 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda Adana'nın Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık; Diyarbakır'ın Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan; Elazığ'ın Ağın, Alacakaya, Arıcak, Keban ve Sivrice ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesine yer verilmemesine ilişkin düzenlemenin iptali istendi.

Davayı görüşen Danıştay 12. Dairesi, söz konusu ilçelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın kararları kapsamında Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, bu yerlerde görev yapan kamu personelinin tazminat ve artırımlı fazla çalışma ücretinden yararlandırılmamasında hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti.

Dairenin kararıyla, 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ilgili maddesinde söz konusu ilçe, mahalle ve köylerin kapsam dışında bırakılmasına ilişkin eksik düzenleme iptal edildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Eğitim İş olarak tüm kamu emekçilerinin mücadelesinde en önde durmaya devam edeceğimizi ilan ederiz" denildi.

Kaynak: ANKA
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