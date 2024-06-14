Eğitim İş İstanbul Şubelerinden Bakan Tekin'e Tepki: "Oturduğunuz O Koltuk Cumhuriyet'le Hesaplaşma Yeri Değil" - Son Dakika
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Eğitim İş İstanbul Şubelerinden Bakan Tekin'e Tepki: "Oturduğunuz O Koltuk Cumhuriyet'le Hesaplaşma Yeri Değil"

Eğitim İş İstanbul Şubeleri, 'Çağdışı Müfredata ve Öğretmeni Yok Sayan Meslek Kanuna Hayır' sloganıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet etti. Açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığı altında dayatılmaya çalışılan program, Cumhuriyet sizden 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller ister' diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde hem de 100. Kuruluş yılında, Milli Eğitim programı olarak kabul edilemez. Kabul etmiyoruz. Sayın Tekin’e buradan sesleniyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı, bir parti başkanının seçimlerde taahhüt ettiği ideallerini gerçekleştirme yeri değil. Oturduğunuz o koltuk Cumhuriyet’le hesaplaşma yeri değil" denildi.

14.06.2024 18:18
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(OSMANİYE)- Eğitim-İş Osmaniye şubesi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli müfredat taslağına tepki gösterdi. Şube Başkanı Adem Yücel, "Eğitim sistemimizi yıllardır sistematik olarak gericileştiren, piyasacılaştıran, niteliksizleştiren iktidar, yakın zamanda millisini yok ettiği milli eğitim sistemimizde bu kez eğitimi de parçalamaya başlamıştır. Bunu da arka arkaya ortaya koyduğu iki taslakla, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli müfredat taslağı ve daha önce Anayasa Mahkemesi'nden dönen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ile yapmaya çalışmaktadır. Bu taslaklar, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşmaktadır" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını protesto etti. Osmaniye Valiliği önünde gerçekleşen basın açıklamasında Şube Başkanı Adem Yücel açıklamalarda bulundu. Adem Yücel, şunları söyledi:

"Eğitim sistemimizi yıllardır sistematik olarak gericileştiren, piyasacılaştıran, niteliksizleştiren iktidar, yakın zamanda millisini yok ettiği milli eğitim sistemimizde bu kez eğitimi de parçalamaya başlamıştır. Bunu da arka arkaya ortaya koyduğu iki taslakla, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli müfredat taslağı ve daha önce Anayasa Mahkemesi'nden dönen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ile yapmaya çalışmaktadır. Bu taslaklar, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşma, Atatürk ve Cumhuriyeti yok sayma, öğretmenin diplomasını geçersiz kılma ve öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma gibi tehlikeli adımları temsil ediyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığı altında dayatılmaya çalışılan program, Bakan Tekin'in de itiraf ettiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalini gerçekleştirmek için hazırlanmıştır. Ancak Cumhuriyet sizden 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller ister' diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de 100. Kuruluş yılında Milli Eğitim programı olarak kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e buradan sesleniyorum; Milli Eğitim Bakanlığı, bir parti başkanının seçimlerde taahhüt ettiği ideallerini gerçekleştirme yeri değil. Oturduğunuz o koltuk Cumhuriyet'le hesaplaşma yeri değil!  İçinde Atatürk'ün, Cumhuriyet'in, yurttaşlığın olmadığı, bilimdışı, çağdışı müfredatı, öğretmeni yok sayan, diplomasını geçersiz kılan meslek kanunu kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

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