Eğitim-İş, Maarif Modeli ve Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını protesto etti

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Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını protesto etti.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan Eğitim-İş üyeleri, "İçinde Atatürk'ün, Cumhuriyet'in, yurttaşlığın olmadığı çağ dışı müfredat ve öğretmeni yok sayan meslek kanununu kabul etmiyoruz" yazılı pankart ve çeşitli dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile TBMM'ye gelmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşma, Atatürk ve Cumhuriyet'i yok sayma ve öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma gibi tehlikeli adımları temsil ettiğini savundu.

Grup, "eğitimde sorunlar" başlıklı yaklaşık 10 metre uzunluğundaki metnin açılmasının ardından dağıldı.