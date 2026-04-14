Eğitim-İş'ten 2 Günlük İş Bırakma Kararı
Eğitim-İş'ten 2 Günlük İş Bırakma Kararı

14.04.2026 17:13
Eğitim-İş, Şanlıurfa'daki silahlı saldırının ardından 2 gün iş bırakacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırının ardından 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Sendika GEnel Başkanı Kadem Özbay, "Yeter artık. Artık yeter. 2 gün iş bırakıyoruz. Tüm eğitim emekçilerine, sendikalara ve halkımıza çağrımızdır" dedi.

Eğitim-İş  Genel Başkanı Kadem Özbay, sosyal medya hesabından "Yeter artık! Artık yeter! 2 Gün iş bırakıyoruz. Tüm eğitim emekçilerine, sendikalara ve halkımıza çağrımızdır" başlığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa Siverek'teki silahlı saldırı, okullarda güvenliğin çöktüğünün açık ilanıdır. En güvenli olması gereken okullarda öğretmenler öldürülüyor, öğrenciler yaralanıyor. Bu kabul edilemez! Öğretmenin değersizleştirildiği, gençlerin geleceksizleştirildiği; okulların güvenliksiz bırakıldığı bu düzen, sorumluların sorumsuzluğudur. Defalarca yaptığımız uyarılara ve okullarda ortaya çıkan risklerin önceden yetkililere bildirilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması, bu tablonun sorumlularını açıkça ortaya koymaktadır."

"Öğretmenine, okuluna, geleceğine sahip çık"

Taleplerimiz nettir: Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi. Yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek. Her okula revir, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli. Kadrolu temizlik personeli. Kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul yapılması ve güvenli eğitim ortamı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de açıkça sesleniyoruz: Bakanlığı döneminde yaşanan bunca şiddet olayına rağmen sorumluluk almamak kabul edilemez. Artık istifa etmelidir! Eylem çağrımız nettir: 15 Nisan 13.00'te Ankara'da ve tüm illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı eylem. 2. gün: Ankara'da 'Eğitime, okuluna, eğitimciye sahip çıkma büyük buluşması'. Ortak söz, ortak mücadele! Öğretmenine, okuluna, geleceğine sahip çık!"

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

18:30
Trump: İran ile önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’da yeniden görüşebiliriz
Trump: İran ile önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'da yeniden görüşebiliriz
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
