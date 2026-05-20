Eğitim-İş'ten Danıştay Kararına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim-İş'ten Danıştay Kararına Tepki

20.05.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeliz Toy, Danıştay'ın proje okullarıyla ilgili kararını değerlendirerek mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Danıştay'ın proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresine ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Yalnızca yanlıştan dönülmesi yetmez. Hukuka aykırı bu süreçte yaratılan tahribatın ve mağduriyetlerin derhal telafi edilmesi gerekir" dedi.

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin dört yıl daha uzatılabileceğine ilişkin hüküm hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Toy, proje okullarında görev süresi uzatılmayan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Konuya ilişkin Eğitim-İş Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda konuşan Toy, dava açmayan ya da dava süreci sona eren öğretmenlerin mağduriyetlerinin de giderilmesi gerektiğini belirterek, "Bakanlığın haksızlıkta daha fazla ısrar etmemesi ve mahkemece onaylanan bir hakkı teslim etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Toy, Milli Eğitim Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

"Bugüne dek binlerce meslektaşımızın yaşadığı mağduriyetler ne olacak? Haksız yere okullarından edilen, düzeni ve huzuru bozulan eğitim emekçilerinin mağduriyetini gidermek için somut bir adım atılacak mı? Çünkü yalnızca yanlıştan dönülmesi yetmez. Hukuka aykırı bu süreçte yaratılan tahribatın ve mağduriyetlerin derhal telafi edilmesi gerekir."

Danıştay'ın verdiği kararın proje okullarında görev süresi uzatılmayan öğretmenlerin devam eden davalarını doğrudan etkileyeceğini kaydeden Toy, "Bölge avukatlarımız, Danıştay kararını mahkemelere bugün itibarıyla sunmaya başlamışlardır" dedi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Toy, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bir kez daha açıkça ilan ediyoruz: Kariyer ve liyakatin yok sayılmasına, eğitim emekçilerinin geleceğinin idarecilerin keyfi kararlarına hapsedilmesine asla sessiz kalmayacağız. Sevgili meslektaşlarım, yalnız değilsiniz. Size yaşatılan her haksızlığa karşı meydanlardan mahkeme salonlarına kadar verdiğimiz mücadeleyle yanınızda olmaya ve haksızlığa karşı durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş'ten Danıştay Kararına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:30:52. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim-İş'ten Danıştay Kararına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.