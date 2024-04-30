Eğitim-İş, Yeni Müfredat Taslağının Geri Çekilmesi İçin İmza Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Eğitim-İş, Yeni Müfredat Taslağının Geri Çekilmesi İçin İmza Kampanyası Başlattı

Eğitim-İş, Yeni Müfredat Taslağının Geri Çekilmesi İçin İmza Kampanyası Başlattı

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Eğitim-İş, müfredatın eğitimin anayasası olduğunu belirterek, geçmişin değerlendirmesi, ihtiyaç analizi, bilimsel tespitleri ve pilot uygulaması yapılmadan müfredat değişikliği yapılamayacağını savundu. Taslak, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

30.04.2024 12:13
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Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığınca, kamuoyunun görüşüne sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı.

Eğitim-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, müfredatın eğitimin anayasası olduğu belirtildi.

Geçmişin değerlendirmesi, ihtiyaç analizi, bilimsel tespitleri ve pilot uygulaması yapılmadan müfredat değişikliği yapılamayacağı savunulan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, laik ve bilimsel eğitimi, Atatürk'ü ve cumhuriyeti yok sayan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli müfredat taslağının, eğitim sistemini ideolojik bir bakış açısıyla şekillendirme tehdidi taşıdığı ileri sürüldü.

"Bu taslak, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik etmektedir." denilen açıklamada, Eğitim-İş'in taslağın geri çekilmesi için hem çevrim içi, hem de Türkiye genelinde kurulacak stantlarda imza kampanyası başlattığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve bilimsel eğitimden yana olan, çocuklarına ve geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. 8 Mayıs'ta cumhuriyetin eğitim programının nasıl olması gerektiğine dair çerçeve planımızı ve taslağa ilişkin tespitlerimizi Bakan Yusuf Tekin'e iletmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyoruz."

Kaynak: AA

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