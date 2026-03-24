Eğitim Programı Kesin Kayıt Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kesin kayıt sonuçları duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt sonuçları "personel.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde, kılavuzda yer alan evraklarla birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerekiyor.

Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekalet yoluyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıt başvuruları 25 Mart'ta başlayıp, 3 Nisan'da saat 17.00'de sona erecek.

Hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan'da başlayacak.