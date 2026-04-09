Eğitim Sen'den İTÜ Yurt Güvenliği Açıklaması

09.04.2026 17:07
Eğitim Sen, ITÜ yurtlarındaki güvenlik zafiyetine ilişkin idari işlemler başlatılmasını talep etti.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa ilişkin, "Güvenlik zafiyetine neden olan idari ve yapısal ihmaller ortaya çıkarılmalı; sorumlular hakkında gecikmeksizin idari ve hukuki işlem başlatılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin "İTÜ Kız Yurdu'nda Güvenlik İhlali ve Taciz Kabul Edilemez!" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin yurt yaşamındaki güvenliğini sağlamak, yurt yönetimlerinin ve üniversite idarelerinin asli sorumluluğudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve yurt yönetimi, yaşanan olayın tüm boyutlarını derhal ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmalıdır. Güvenlik zafiyetine neden olan idari ve yapısal ihmaller ortaya çıkarılmalı; sorumlular hakkında gecikmeksizin idari ve hukuki işlem başlatılmalıdır."

Yurtlarda uygulanan güvenlik politikaları, öğrencilerin özgürlüklerini kısıtlayan değil; gerçek tehditlere karşı koruyan bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Yurtlarda güvenliği sağlayacak nitelikli personel, denetim ve fiziksel altyapı eksiklikleri derhal giderilmelidir. Tacize maruz kalan öğrencilere yönelik psikolojik destek ve ücretsiz hukuki yardım mekanizmaları ivedilikle oluşturulmalıdır. Kadınların yaşam tarzına müdahale eden, onları denetim altında tutan ve sorumluluğu bireylere yükleyen anlayış terk edilmelidir."

Kaynak: ANKA

