Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eğitim-Sen hakkında, "toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması" gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. Eğitim-Sen üyesi akademisyenler 25 Mart'ta iş bırakma kararı almıştı.

25.03.2025 11:58  Güncelleme: 12:11
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Eğitim-Sen hakkında resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İŞ BIRAKMA KARARI ALMIŞLARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sonrasında üniversite öğrencileri boykot kararı almıştı. Eğitim-Sen üniversite öğrencilerine destek vermişti. Eğitim-Sen üyesi akademisyenler 25 Mart'ta iş bırakma kararı almıştı.

Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Üniversite Öğrencilerinin Haklı Mücadelesine Destek Veriyoruz! Eğitim Sen üyesi Öğretim Elemanları 25 Mart Salı Günü İş Bırakıyor! Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı. Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür ,Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak "İnsan Toplum Doğa yararına bir Üniversite!" talebiyle 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz!"

Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Uğur BOZKURT:
    Bir de akp ve erdoGan'a (saray'a) soruşturma açsanız varya herşey rayına oturacak. Ekonomi dahil. Gidici hükümete bu kadar.... 142 168 Yanıtla
  • nesha512:
    Ülke yanıyor bunlar soruşturma ülkeyi batırma pesindel. Eğitim sen ne yapmış? 108 159 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Taraflı davranan ve şiddeti destekleyen eğitim kurumu olmaz. Bi gerekliliği de yok gibi, kapatılabilir. 143 69 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Jelibon Melih’i ne zaman alacaksınız ? 133 53 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    kapatılsın 109 70 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Temizlik imandandır. 112 55 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Özgürce uçan kuşlara soruşturma açıldı, deniz de yüzen balıklara göz altı kararı alındı gibi haberler çusm beni şaşırtmaz 76 87 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    eğitimcinin yolsuzluk vb durumların karşısında olması gerekir yapanın yanında değil. saçmalıklar ülkesi olduk. 111 38 Yanıtla
  • Yunus:
    sağ parti patron sol parti işçi partisidir. 36 56 Yanıtla
  • Her Telden null:
    haydaaa 35 16 Yanıtla
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