Eğitim Sen: LGS'de Kontenjan Sorunları Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Sen: LGS'de Kontenjan Sorunları Büyüyor

10.07.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Sen, 2026 LGS sonuçlarını değerlendirerek eğitim eşitsizliklerine dikkat çekti.

(ANKARA) - Eğitim Sen'den, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bakanlığın kontenjan politikalarıyla daralan 'nitelikli okul' havuzu, on binlerce öğrenciyi ve aileyi tercih sürecinde ağır bir psikolojik ve ekonomik baskı altında bırakmaktadır. Öğrencilerin 'istemedikleri ve benimsemedikleri bir okul türüne zorla yerleştirilme' kaygısı, her yıl çığ gibi büyümektedir" denildi.

Eğitim Sen tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, eğitim sistemimizde kronikleşen eşitsizlikler bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Bakanlığın sınav başarısı ve yüksek katılım rakamlarıyla sunduğu tablo, arka planda öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunları perdelemeye yetmemektedir. Sınav sonuçları, sadece bir başarı sıralaması değil, aynı zamanda öğrencilerin geleceklerine dair sınıfsal bir ayrışmanın da göstergesidir. Bakanlık verilerine göre bu yıl 452 öğrenci 500 tam puan alarak birinci olmuştur. Bu tablo, eğitimdeki 'yığılma' riskine işaret ederken, diğer yandan bakanlığın tabiri ile nitelikli eğitime erişim hakkının kısıtlı kontenjanlarla ne kadar dar bir alana sıkıştırıldığını kanıtlamaktadır. Nitelikli eğitim bir 'seçme ve eleme' aracı değil, bir hak olarak tüm öğrencilere tanımlanmalıdır."

"OKULLARIN HAZIRLIK SINIFI KONTENJANLARINDA 30 İLE 50 ARASINDA DÜŞÜŞLER YAŞANMIŞTIR"

Planlı kontenjan daraltması bir toplum inşa hamlesidir. Akademik başarı düzeyi yüksek olan fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanlarının sistematik olarak düşürülmesi, tesadüfi bir durum değildir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026'da da bu daralma eğilimi sürmüştür. Eğitim sisteminde köklü geçmişe sahip olan İstanbul Erkek, Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu, Vefa ve İzmir Atatürk Lisesi gibi okulların hazırlık sınıfı kontenjanlarında 30 ile 50 arasında düşüşler yaşanmıştır. 2025 yılında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde toplam 4 bin 80 kontenjan azaltılırken, imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanları bin 919 artırılmıştır. Bu veriler, kamuoyunda akademik liselerin küçültülerek öğrencilerin belirli okul türlerine yönlendirilmesi olarak nitelendirilen bir sosyal mühendislik hamlesinin devam ettiğini göstermektedir. Bakanlığın kontenjan politikalarıyla daralan 'nitelikli okul' havuzu, on binlerce öğrenciyi ve aileyi tercih sürecinde ağır bir psikolojik ve ekonomik baskı altında bırakmaktadır. Öğrencilerin 'istemedikleri ve benimsemedikleri bir okul türüne zorla yerleştirilme' kaygısı, her yıl çığ gibi büyümektedir."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Sen: LGS'de Kontenjan Sorunları Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Kocaeli’nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı Kocaeli'nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyi değerlendirdi: Türkiye’nin NATO’nun merkezi aktörü olduğunu gösterdik Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyi değerlendirdi: Türkiye'nin NATO'nun merkezi aktörü olduğunu gösterdik
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi FIFA Başkanı Infantino’nun başı belada Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada

17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 18:09:19. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim Sen: LGS'de Kontenjan Sorunları Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.