Eğitim Sen, protesto nedeniyle tutuklanan iki öğrencinin serbest kalmasını talep etti

(ANKARA) - Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etmelerinin ardından tutuklanan iki üniversite öğrencisinin serbest bırakılmalarını istedi.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde protesto pankartı astıkları gerekçesiyle iki üniversite öğrencisinin evlerinden gözaltına alındıkları ve sonrasında tutuklandıkları belirtildi.

Eğitimdeki antidemokratik ve bilim karşıtı uygulamalara sessiz kalmayan, MESEM uygulamaları başta olmak üzere, niteliksiz eğitim politikalarına karşı sesini yükselten gençlerin antidemokratik yöntemlerle ve tutuklama kararlarıyla susturulmaya çalışılmasının kabul edilemeyeceğine yer verilen açıklamada, Anayasa ile güvence altına alınmış ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkının, siyasi iktidarın baskı politikalarıyla bir kez daha fiilen yok sayıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de eğitim sistemi uzun yıllardır ısrarla uygulanan piyasa odaklı eğitim politikaları nedeniyle derin bir kriz içindedir. Öğrenciler beslenme, barınma, hijyen ve nitelikli eğitim gibi en temel haklarına erişmekte zorlanırken; eğitimi dinselleştiren, piyasalaştıran ve bilimsel temelinden koparan politikalara karşı çıkan gençlerin cezaevlerine gönderilmesi, iktidarın eleştiriye ve farklı seslere tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hak arama ve barışçıl protesto hakkı asla bir suç olarak nitelendirilemez. Demokratik bir toplumun temelinde, gençliğin eleştirel sesine kulak vermek yatar. Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de öğrencilerin iktidarın eğitim politikalarını eleştirme ve bu politikalara karşı demokratik tepkilerini ortaya koyma hakkı vardır.

Eğitim kurumları ve gençler, antidemokratik uygulamalar, ceza tehditleri ve yargı baskısıyla vesayet altına alınamaz. Nitelikli, kamusal ve bilimsel eğitim talebini dile getiren öğrencilerin tutuklanması, eğitim sistemindeki derin sorunları örtbas etme çabasından öteye geçmeyecek ve gençlerin meşru hak arama mücadelesini engelleyemeyecektir. Tutuklanan öğrenciler derhal serbest bırakılmalı, haklarındaki tüm iddialar ve soruşturmalar geri çekilmelidir. Eğitim Sen olarak, gençlerin özgür, demokratik ve bilimsel eğitim mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, tutuklanan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."